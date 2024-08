Felipe Peláez celebrará sus 20 años de carrera de forma especial: “Tengo sustico sabroso”

Este sábado, 24 de agosto, el cantante y compositor Felipe Peláezcelebrará sus 20 años de carrera con un emocionante concierto sinfónico en el Movistar Arena de Bogotá. Con su larga trayectoria ha dejado huella en el mundo de la música con su estilo único y sus letras emotivas. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, contó que espera dar un gran show, pues sus colegas han dejado la “vara muy alta”.

Durante el concierto, estará acompañado por la Orquesta Nacional de Venezuela, con la que, justamente, ha trabajado en la grabación de su último disco. Este proyecto representa un homenaje a sus grandes éxitos y una nueva forma de explorar su música, incorporando arreglos sinfónicos en sus canciones más emblemáticas.

"Estoy muy contento, estoy a punto de de vivir uno de los días más importantes en mi carrera. Tengo lo que se llama en la costa, un sustico sabroso para mañana. En el Movistar Arena están pasando cosas increíbles por parte de mis colegas, han dejado la vara muy alta, por supuesto, yo no me quiero quedar atrás. Tengo una responsabilidad enorme, es mi público, es Bogotá; tiene una magia muy particular", mencionó.

El concierto promete ser una experiencia única para los fanáticos de Felipe Peláez. La mezcla de la música vallenata con la majestuosidad de una orquesta sinfónica crea un ambiente mágico y emocionante. Además, Felipe Peláez contará con la participación de varios invitados especiales; según dijo, estará Pipe Bueno y otros, quienes se unirán a él en el escenario para interpretar algunas de sus canciones más conocidas.

"A mí la vida me ha dado la oportunidad de, primero, nunca dejar de divertirme haciendo música. Para mí, en realidad, es una es una diversión. Yo grabo todavía con las mismas ansias como si nunca hubiera grabado, no se me acaba. El vallenato es mi ADN, es mi estilo de vida, pero siempre he tratado de explotar mi musicalidad gasta dónde más pueda", aseveró.

