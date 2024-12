El paisa Juan Duque llega con 'Mis Traumas, Mis Chistes' con desamor y humor

Oriundo de Medellín, Juan Duque sigue creciendo en la escena del urbano colombiano con varios de sus sencillos en las principales listas de reproducción. Ahora, llega con ‘Mis Traumas, Mis Chistes’, que es su proyecto más importante de los últimos años.

“Yo no tengo hijos, pero siento que este álbum es como si hubiera nacido el primero. Es increíble poder entregarle el disco a todas las personas que me han acompañado en este proceso tan lindo, y todas las que van a seguir llegando, que cada día me sorprende más. En estos momentos solo tengo agradecimiento con la vida, mi familia, amigos, con toda mi gente que se soya los temas porque esto no es para que se traumen más, es para que pasen bien chimba”, expresó el cantante sobre este nuevo álbum.

El álbum presenta una mezcla perfecta entre lo nuevo y lo conocido. Además de 9 canciones inéditas, incluye los éxitos virales con Andy Rivera que ya suman millones de reproducciones en plataformas digitales.

No por nada este 2024 fue nombrado por Spotify como uno de los artistas a seguir y darle posición al género urbano con sus sencillos, que cada día más, conquista más personas.

Esta nueva entrega es un viaje de diferentes matices de sentimientos, que arranca desde el desamor y pasa por esos toques de humor para recordar el pasado de las heridas que deja, a veces, toda la vida.

“Duque en sus composiciones e interpretaciones, pasando por vivencias personales, amor, desamor y el infaltable toque de humor que conecta de manera auténtica con su público”, indicaron desde Warner Music.