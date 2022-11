Juan Duque se cambió el nombre en Twitter por "Rimel" tras mensaje de Lina Tejeiro

Hace unos meses el paisa Juan Duque confirmó que su relación c on la actriz Lina Tejeiro llegó a su fin ; la noticia alegró a los seguidores de ambos que sentían que ya era "justo" que ambos tuvieran una buena persona a su lado.

Sin embargo, las últimas semanas crecieron los rumores de que ambos habrían terminado debido a que ambos se dejaron de seguir en sus redes sociales. Hasta que finalmente la famosa pareja confirmó su ruptura.

“Vamos a estar bien, solamente les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”, explicó el antioqueño ante la ola de dudas y preguntas que llegaron por parte de sus seguidores que "no entendían" porque acabó esa relación.

Después de la ruptura, la pareja ha estado en boca de sus seguidores que siguen sin entender por qué dicidieron termina una relación, que según ellos, era "linda" y "sana" en comparación con otras que ambos tuvieron.

Ahora, nuevamente vuelven a ser noticia a raíz de indirectas entre ambos. Todo empezó por Lina Tejeiro que comparó a Juan Duque con un rímel.

“Hace meses me compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas, pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo y se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter.

Ante la comparación, el antioqueño decidió seguirle el hilo a Lina Tejeiro y se cambió su nombre en Twitter a "Rímel Albeiro". En internet cientos de internautas tacharon al paisa como "inmaduro" y "rídiculo".

“Tenía que llamar la atención”, “100 puntos para Juan Duque, sacándole una sonrisa en medio de la tormenta”, “los dos son unos inmaduros”, son algunos de los comentarios.

