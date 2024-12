El premio en los Latin Grammy 2024 que se llevó Colombia y pocos notaron

A mediados de noviembre de 2024, en Miami, Estados Unidos, se llevaron a cabo los Latin Grammy. En esta edición, los colombianos fueron los grandes protagonistas con artistas como Shakira, Karol G, Silvestre Dangond, Fonseca, Aterciopelados y, por supuesto, Carlos Vives que fue, incluso, elegido el personaje del año.

Sin embargo, otro premio se dio y muchos lo pasaron por desapercibido: 'Mejor Diseño de Empaque' , gracias a la portada de la artista colombiana Diana Burco y su álbum 'Karma', que fue hecho por parte de Codiscos, la famosa compañía dedicada a la industria de los vinilos y que apoya a diversos cantante del país.

"Este empaque no sólo protege música; cuenta historias, celebra tradiciones y conecta emociones, además lo que queremos es transformar la música en imágenes. Esta satisfacción no sólo es para mí, sino que representa un logro invaluable y un testimonio de esfuerzo, de todo el equipo de diseño", dijeron.

Pero es que, sin duda, los Latin Grammy 2024 fueron históricos para la música colombiana que obtuvo diversos reconocimiento por su música. Por supuesto, Karol G fue el centro de atención por su álbum urbano, o caso Feid que alzó su primer trofeo gracias a la colaboración con Bad Bunny en 'Perro Negro'.

"Es la primera vez que estoy aquí parado. Un premio muy bonito para dedicarselo a mi mamá, mi papá y mi hermanita. Agradecido con Bad Bunny, con el 'Conejo', por haberme invitado a esta canción, dedicado a Colombia y Puerto Rico. A él por tenerme en cuenta para este disco que era de trap y su única canción de reggaetón fue conmigo, entonces qué chimba. Va dedicado al género para la gente que sigue soñando con hacer música urbana. Los quiero mucho. ¡Qué viva Colombia hp!", dijo, por ejemplo, el 'Ferxxo'.