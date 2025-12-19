El regalo de Blessd a sus seguidores en Navidad: es gratis y así participan

Nuevamente, Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, se prepara para celebrar la Navidad en su natal Medellín con regalos para sus seguidores. Un anuncio que, casi siempre, emociona a miles en la ciudad y en especial a los residentes del Barrio Antioquia en donde el paisa prepara la ‘Navidad Bendita’.

Blessd llevará de manera continua diferentes experiencias tales como zona de Videojuegos, Barbería, Granja de Animales y un nueva atracción e innovación que por primera vez se tendrá en el Barrio, Blessd y su equipo ha logrado ubicar una pista de hielo para el disfrute de la comunidad.Todo es gratis y los fans del Bendito participan solo llegando a las zonas de actividad.

Blessd en el Vive Claro // Foto: Instagram @blessd

Navidad Bendita 2025 en Medelín

Fechas: 16 – 24 de diciembre

