El regalo de Blessd a sus seguidores en Navidad: es gratis y así participan

Nuevamente, Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, se prepara para celebrar la Navidad en su natal Medellín con regalos para sus seguidores. Un anuncio que, casi siempre, emociona a miles en la ciudad y en especial a los residentes del Barrio Antioquia en donde el paisa prepara la ‘Navidad Bendita’.
Blessd llevará de manera continua diferentes experiencias tales como zona de Videojuegos, Barbería, Granja de Animales y un nueva atracción e innovación que por primera vez se tendrá en el Barrio, Blessd y su equipo ha logrado ubicar una pista de hielo para el disfrute de la comunidad.Todo es gratis y los fans del Bendito participan solo llegando a las zonas de actividad.
Navidad Bendita 2025 en Medelín
Fechas: 16 – 24 de diciembre
16 de diciembre: inicio Novenas. Encuentro comunitario para dar inicio a la temporada de novenas en Dimelo Jara.
17 de diciembre: apertura Navidad Bendita. Jornada social con atención, acompañamiento y actividades.
18 de diciembre: día del adulto mayor. Actividades especiales para adultos mayores Rifas y entregas de regalos, entrega de televisores y electrodomésticos.
19 de diciembre: concierto Bendito. Concierto de Blessd para toda la comunidad.
20 de diciembre: tarima Bendita - Nuevos Talentos. Espacio artístico para impulsar nuevos talentos. Presentaciones urbanas y musicales para visibilizar artistas emergentes.
21 de diciembre: visita de Atlético Nacional. Visita de jugadores del plantel oficial de fútbol Actividades para compartir con los jugadores especialmente para niños y jóvenes.
23 de diciembre: visita a fundaciones.Recorrido por fundaciones para llevar ayuda y compartir con la comunidad.
24 de diciembre: Visita de Papá Noel. Papá Noel repartirá regalos Actividad especial para celebración navideña.