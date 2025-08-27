El vestido de Taylor Swift se agotó en 24 horas tras anunciar su compromiso: esto cuesta

El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se agotó en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

El traje de seda color crema y negro con el que la estrella musical estadounidense posó en redes se vendía en el portal de Ralph Lauren por poco menos de 320 dólares (alrededor de 1'200.000 pesos); tras el anuncio del compromiso de la pareja se agotaron las existencias en todos los tamaños.

Algunos portales y revistas especializadas en moda optaron por promocionar opciones que ofrecen otras marcas, similares al de la artista y por un precio menor.

Taylor Swift y Travis Kelce Foto: Instagram taylorswift

Por su parte, las sandalias color marrón de Louis Vuitton todavía siguen a la venta en la web oficial de la marca por 930 dólares (alrededor de $3'700.000).

Swift y Kelce anunciaron el martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de 'Love Story' o un primer plano del anillo de compromiso.

Taylor Swift y Travis Kelce Foto: Instagram taylorswift

El anillo que Kelce le regaló para sellar su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, hecho en una pequeña joyería artesanal establecida en Nueva York.

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el 'pódcast''New Heights' que el jugador de americano protagoniza junto a su hermano Jason.