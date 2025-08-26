Taylor Swift y Travis Kelce se casan: así fue el emotivo anuncio que sorprendió a fanáticos

La superestrella pop estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron este martes su compromiso, antesala de una boda de alto perfil de una de las parejas más populares del mundo.

En una publicación conjunta en Instagram, mostraron una serie de fotografías de Kelce proponiéndole matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos de blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante en la mano de Swift.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", bromeó la pareja en el pie de foto en Instagram, donde Swift tiene 280 millones de seguidores.

Taylor Swift y Travis Kelce Foto: Instagram taylorswift

Swift y Kelce, ambos de 35 años, hicieron pública su relación en 2023 y se les ha visto juntos con frecuencia en los megaconciertos de ella y en los partidos de la NFL, donde él juega para los Kansas City Chiefs.



"Les deseo mucha suerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitar públicamente a la pareja, a pesar de su anterior enemistad con Swift por su apoyo a su rival electoral, la demócrata Kamala Harris, en las elecciones del año pasado.

"Les deseo mucha suerte", declaró a la prensa en una reunión de gabinete, al ser consultado sobre el compromiso.

Muchas celebridades, sobre todo del mundo de la música y el deporte, felicitaron públicamente a la pareja.

"¡Ay, muchísimas felicidades!", escribió la cantante Avril Lavigne en Instagram. "Dos de las personas más genuinas se conocen y se enamoran. Estoy muy feliz por ellos", dijo Brittany Mahomes, esposa del compañero de equipo de Kelce, Patrick Mahomes.

La noticia irrumpió también en el Abierto de Estados Unidos, donde la swiftie más incondicional del tenis, la polaca Iga Swiatek, fue bombardeada a preguntas sobre el matrimonio.

"Obviamente tuvo muchos novios, sabemos todo eso. Espero que este sea para siempre, Travis parece un gran tipo y ella parece súper feliz", dijo la número dos mundial.

Con su gira "Eras", de casi dos años de duración, Swift recaudó 2.000 millones de dólares en 149 shows en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.

Las entradas se vendieron a precios exorbitantes y atrajeron a millones de fans.

Las Swifties, como se conoce a sus fans, esperan su próximo álbum, "The Life of a Showgirl", que saldrá el 3 de octubre.



"Persona estupenda"

La noticia del lanzamiento del álbum se conoció este mes en un episodio del pódcast "New Heights", que Kelce presenta junto a su hermano Jason, exjugador de la NFL.

El episodio, de más de dos horas de duración, abordó temas desde cómo se sintió Swift tras comprar los derechos de sus grabaciones originales hasta su pasión por hornear pan. Además, mostró la dinámica entre la pareja y logró un récord de 1,3 millones de visualizaciones en YouTube, según el Libro Guinness de los récords.

El último gran lanzamiento de la ganadora de 14 premios Grammy, "The Tortured Poets Department", se publicó en abril del año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Aunque Swift es famosa por cantar sobre sus decepciones amorosas, la relación con Kelce, uno de los jugadores mejor pagados de la NFL, se ha consolidado pese a la presión de la fama.

Kelce es una estrella del deporte con larga trayectoria, pero su relación con Swift lo ha catapultado a un nuevo nivel de interés internacional, que su matrimonio intensificará.

El jugador ha ganado tres campeonatos con los Chiefs y busca un cuarto título, tras quedar a las puertas del Super Bowl de la temporada pasada contra los Philadelphia Eagles.

Tanto Swift como el presidente Trump estuvieron presentes en ese importante evento deportivo, lo que generó mucha controversia después de que el mandatario republicano declarara "ODIO A TAYLOR SWIFT", en redes sociales, tras su apoyo a Harris.

"Creo que él es un gran tipo. Creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump el martes.

