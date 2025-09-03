Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Ela Taubert y Jay Wheeler sorprenden con su primer trabajo musical juntos

Ela Taubert y Jay Wheeler sorprenden con su primer trabajo musical juntos

Este dúo sorprendió con un trabajo que era necesario para darle un aire fresco a la escena urbana, a través de una letra romántica del adiós.

Ela Taubert y Jay Wheeler.jpg
Ela Taubert y Jay Wheeler //
Foto: Universal Music
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:19 p. m.

De Bogotá para el mundo, así avanza el trabajo de la colombiana Ela Taubert que cada mes sorprende más. Ahora, este 3 de septiembre apareció al lado de Jay Wheeler para lanzar una canción romántica alineada su proyecto musical personal en donde ha evolucionado con toques urbanos.

"'No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)' es la segunda respuesta de ELA a un amor que en algún momento se sintió irrompible pero que finalmente fue abandonado. En lugar de buscar explicaciones o un cierre, “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” enfrenta las secuelas de una relación pasada que la dejó desprotegida e incomprendida", expresaron desde Universal Music.

En este dúo, la colombiana y el puertorriqueño tocan una fibra de lo complejo del adiós de una relación, pero con una nueva faceta de la bogotana en donde se arriesga a poner un toque urbano.

Ela Taubert y Jay Wheeler (1).jpg
Ela Taubert y Jay Wheeler //
Foto: Universal Music

Este sencillo no solo confirma su evolución artístico, sino su importancia en la escena al trabajar al lado de Wheeler, el mismo que ha estado de artistas como Bad Bunny, Feid, J Balvin, entre otros.

Además, el éxito de su álbum y su nueva gira demuestran que Taubert entró a un camino en donde la escena mundial comienza a mostrar respeto. No por nada llenó en la casa urbana: Puerto Rico, de cara a más fechas que tendrá en Latinoamérica para seguir conectando con sus 'besties', a quien les agradece cada paso que da en su carrera.

La gira continúa este 10 de septiembre en España con paradas en Madrid, Valencia y Barcelona, antes de dirigirse a Latinoamérica y Centroamérica, con fechas en Santiago, Buenos Aires, Lima, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Guatemala, Costa Rica y Bogotá, seguido por shows en Estados Unidos.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Música