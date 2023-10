Enrique Bunbury estrena el video musical de su canción la 'Tormenta Perfecta'

El oriundo de Zaragoza, España , "nunca decepciona", dicen los comentarios de su más reciente estreno: el video de 'La Tormenta Perfecta'. Y es que el exvocalista de 'Héroes del Silencio' Enrique Bunbury se prepara para un pequeña gira por el mundo para su último álbum 'Greta Garbo', por lo que este sencillo y otros más harán parte de este repertorio internacional.

'La Tormenta Perfecta' relata la realidad lo difícil que son los días y, sobre todo, las adversidades que se pueden ir presentando en un "tiempo de mier*". Asimismo, Bunbury expresa su sentimiento de la lucha de vida que se siente el combatir los sueños, por lo que el paradigma de un concierto da a entender que todo va más allá de una simple tormenta.

Pese a anunciar su retiro en 2022, Bunbury decidió dar su último gran show al mundo. 'Greta Garbo' fue la oportunidad perfecta para darle un último adiós al público que lo ha amado por décadas; por eso, el propio artista decidió que Bogotá tenía que hacer parte de esta gira del mes de diciembre, en un país que, según él, "tiene muchos amigos y quiere mucho".

“Yo no he agotado las entradas, han sido ellos los que han decidido venir a verme y estoy no sabes cuánto tan agradecido al público de Bogotá y de Colombia, sé que hay gente que se mueve en otras ciudades. Jamás he tocado en el Movistar Arena, llenarlo y ser la primera fecha que se agota de los 10 conciertos, es abrumador y voy a estar muy emocionado para tocar para ellos. Me siento honrado del cariño del pueblo colombiano”, dijo.

El estreno del video musical de 'La Tormenta Perfecta' es un abre bocas más para sus conciertos y, una vez más, la tendencia del rock en español bajo la voz de Enrique Bunbury es una realidad musical.

Este es el video