Enrique Bunbury cuenta sus razones para volver a los escenarios pese haberse retirado

Toda una sorpresa fue el anuncio de Enrique Bunbury de volver al escenario en este 2023, en especial por contar con países latinos para cinco shows único en los cuales incluyó a Bogotá para el mes de diciembre. Inicialmente, el español anunció que se retiraba de la música debido a una enfermedad que estaba dañando su garganta por lo que un concierto era imposible en este momento.

Sin embargo, su regreso es definitivo, pero será paulatino debido a sus problemas de voz que lo llegaron a alejarse de aquello que ama. Enrique Bunbury ha sido enfático que los conciertos pasan y hoy sus aspiraciones son otras desde la producción y creación de contenido: “Me abruma la idea de pensar en una gira como la que hacía antes de un año y medio (…) Me siento incapaz de ese compromiso”, dijo.

Enrique Bunbury // Foto: AFP

Ante medios de comunicación en Colombia, Enrique Bunbury manifestó su felicidad de tener ‘sold out’ en el Movistar Arena para su concierto del próximo mes de diciembre. En el escenario presentará su nuevo álbum 'Greta Garbo' que juega con ese retiro que tuvo momentáneo con sencillos como 'Desaparecer', 'Autos de choque’, 'De vuelta a casa'.

“Yo no he agotado las entradas, han sido ellos los que han decidido venir a verme y estoy no sabes cuánto tan agradecido al público de Bogotá y de Colombia, sé que hay gente que se mueve en otras ciudades. Jamás he tocado en el Movistar Arena, llenarlo y ser la primera fecha que se agota de los 10 conciertos, es abrumador y voy a estar muy emocionado para tocar para ellos. Me siento honrado del cariño del pueblo colombiano”, dijo.

Bunbury quiere que su música sea una muestra del arte de su corazón, por ende, no espera números gigantes ni mucho menos competir con artistas mundiales, su único deseo es transmitir sus pensamientos en cada una de sus letras.

“Es el público el que agarra las canciones y es quien decide si esa canción es tan importante, si fuese por mí yo elegiría una distinta. En el disco reciente ‘Expectativas’, de repente una canción, que, bueno nunca hubiera dicho que es ‘Parecemos tontos’, se disparó hasta la estratosfera de una manera increíble y fuera de mi alcance, no hice nada especial por esa canción”, manifestó.

Ahora, el reto que tiene Enrique Bunbury es hacer que sus letras se queden en los corazones de millones; por eso, el regreso al escenario es la oportunidad de crear versiones de su repertorio, que, según él, le da una vida a cada canción con conclusiones nuevas del día a día.

La mayor anécdota de Enrique Bunbury en Colombia

Hay dos puntuales: Medellín y Pasto, dice él que fue una experiencia alucinante por la acogida en Colombia. Al igual que destacó que su concierto tuvo algo especial desde el lugar hasta el repertorio que más vivió en el país.

¿Pero por qué elegir Bogotá para una gira? Fácil, dice él, que su vida le ha demostrado que las experiencias y amigos toman decisiones más tranquilas como lo es la capital para él. Por eso quiere venir a Colombia para compartir con algunas personas que quiere y por eso no podía faltar esa parada dentro de su regreso al escenario musical.

Escuche la entrevista completa de Enrique Bunbury para Colombia

