Entre risas, Paola Jara y Jessi Uribe hablan del famoso sudado de pollo de la cantante

Paola Jara y Jessi Uribe respondieron detalles de su relación 😍 La pareja no descarta la idea de ser padres. Además, aseguraron que la última decisión la tomará la cantante popular, ya que ella es la que manda 😅 Los intérpretes de ‘Cómo si nada’ también revelaron que al parecer muy pronto sonarán las campanas 👰🏻🤵🏻. Cabe mencionar que como Jessi se casó por lo civil, si se podrá casar con Paola sin ningún problema💕 La antioqueña habló de lo más difícil de vivir juntos. Sin embargo, también resaltó lo que más le gusta de Uribe 👩‍❤️‍👨 ¿Les gusta esta pareja?🤔