¿Suenan campanas de boda? Paola Jara y Jessi Uribe quieren dar el gran paso

#PaolaJara se animó a responder preguntas de sus fans sobre su relación con #JessiUribe y aseguró que si todo continúa bien con el artista podrían sonar campanas de boda 👰🏻 Así mismo mostró una posibilidad de tener hijos, recordaron cómo se conocieron y Jara reveló lo más difícil de vivir con Uribe 😳