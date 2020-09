¡Llegó diciembre! Karol G ya armó el árbol de Navidad y ahora espera los regalos

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, volvió a Colombia tras la reactivación de los vuelos internacionales para visitar a sus padres en la ciudad de Medellín.

La estadía de la cantante de reguetón en el país estuvo marcada por una acción curiosa que compartió en redes sociales.

Karol G mostró a sus seguidores que no se aguantó las ganas y armó el árbol de Navidad en septiembre, cuando falta aproximadamente tres meses para el 24 de diciembre.

“Vine a Colombia porque obviamente no había tenido la oportunidad de venir a visitar a mis papás. Así que vine y le dije: “’ma’, no me aguanto, yo ya quiero que ya sea Navidad” (…) Ya es Navidad”, relató la artista.

