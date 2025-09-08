Enzo no sueña, él trabaja en alcanzar las metas de su vida: “Paso a paso”

“A creer que los sueños se podrían cumplir y comenzó a trabajar por ellos”, dijo en 2024 el joven Enzo, artista promesa, en diálogo con Blu Radio con la esperanza de que su música le abriera puerta nunca imaginadas; ahora, en 2025, no solo piensa eso, sino que ha empezado a vivirlo hasta el punto de que una de sus canciones entró al top 50 de Spotify Colombia.

“Mi mamá me llamó y fue muy bonito porque yo le dije a mi mamá, estamos en las 50 más virales de Colombia y ella como que no lo entendía muy bien, ella fue como que sí papi, eso estoy viendo y luego como que se tomó un momento y entendió como que, o sea, son las 50 canciones más virales de Colombia. Entonces hubo lágrimas, hubo llantos, hubo promesas, hubo agradecimientos a Dios, yo soy bien creyente, entonces como que eso nada más es un reflejo de lo que Dios está haciendo con mi carrera”, expresó nuevamente en Blu Radio.

Su último lanzamiento ha significado un punto de quiebre en su trayectoria. La canción, producida por Alec y Nolo —productores que han trabajado con artistas como Karim León, Reik, Blessd y Piso 21— alcanzó el puesto 41 en las canciones más virales de Spotify en Colombia.

“Las canciones las hacemos con el alma. Hablan de amor, desamor o situaciones que cualquiera puede vivir. Ser compositor me ha permitido desahogarme y que mi música sea muy sincera, muy yo”, explicó.

El artista del Valle ha vivido un momento clave en su carrera. En el último año ha consolidado su música en la escena nacional, ha acompañado a grandes figuras en importantes escenarios y ahora celebra con orgullo que su más reciente sencillo, 'El resto de la vida', entrara en el top 50 viral de Spotify en Colombia.

“Ha sido un año muy bendecido, lleno de sorpresas. El año pasado cerramos la gira de Myke Towers en el Movistar Arena y hoy estoy abriendo la gira internacional de Juan Duque. Para mí eso es un sueño hecho realidad”, contó.

Los sueños para él no se detienen, y, por supuesto, ve a referentes artistas como Bad Bunny, pero espera que a futuro le digan que sea su nombre el que lo supere y no se compare, por supuesto, sin restarlo el mérito mundial a Benito.

“Yo también creo que soy el próximo Bad Bunny, pero prefiero decir que soy el próximo Enzo. Los invito a escuchar El resto de la vida en su plataforma favorita. Aquí hay pura música del alma, pura música para conectar”, dijo.

Ahora, en 2025 espera cerrar conectando con más personas, pero más allá del artista como la persona que él es, sin dejar de lado sus raíces.