Esperada serie de suspenso llega este noviembre en Universal Plus Colombia

A partir del próximo 4 de noviembre de 2024, los amantes del suspenso y la acción podrán disfrutar de la esperada ‘Briarpatch’ en Universal Plus. Esta serie que tiene como protagonista a Rosario Dawson, quien da vida a Allegra ‘Pick’ Dill’, quien sufrirá un cambio en su vida al enterarse que se hermana murió en un atentado.

“Ella era perfecta tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta fue mi primera oportunidad de hacer un programa de televisión y nunca podría haber soñado con un mejor socio creativo. Como actriz, es increíble. Pero, además, es una persona aún mejor: amable, solidaria, entusiasta y una gran jugadora de equipo”, confesó Andy Greenwald, director de la serie, sobre el trabajo de ella en esta producción.

Y es que, en esta serie, ella deberá abandonar su trabajo para buscar quién está detrás de la muerte de su hermano. Deberá viajar a Texas y emprender la búsqueda en la cual se dará cuenta que hay oculta una poderosa red de corrupción que la pondrá en peligro constantemente.

“Lo que más me gustó es que tuve una libertad increíble. Estoy muy agradecido a mis productores ejecutivos, Sam Esmail, a USA Network y al estudio UCP. Me dejaron hacer el espectáculo que quería hacer, para bien o para mal. Cada detalle soy yo, para bien o para mal. Elegí todas las canciones, escribí todos los artículos falsos de los periódicos, que, aunque apenas se ven en pantalla, me tomé el tiempo de escribir cada uno de ellos”, añadió Greenwald sobre el proceso de producción.

De acuerdo con Universal Plus, esta serie será imperdible, pues es un constante misterio su narrativa y el público deberá estar preparado para tener que vivir cambios repentinos en la historia principal. Nadie sabe lo que puede pasar en cada episodio, además, la actriz le da un empoderamiento especial al personaje.

“Cuando ves un programa de detectives o un misterio de asesinatos, es natural esperar ciertas cosas: habrá una víctima, un detective, giros y vueltas en el camino, y al final obtendrás algunas respuestas. Te prometo que todas esas cosas estarán presentes, pero para mí, la alegría de escribir para esa audiencia es que, como saben que serán atendidos al principio y al final, el camino que tomamos puede ser muy extraño, sorprendente y, con suerte, muy divertido”, añadió Greenwald.