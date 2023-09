Esta es la millonada que se ha gastado la mamá de ‘La Segura’ en sus más de 20 cirugías

Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como 'La Segura', es una de las influyentes colombianas más destacadas del país, logrando este reconocimiento gracias a su carismática personalidad y por sus conocidos problemas de salud.

Sin embargo, también ha llamado la atención la madre de esta influyente, cuyos notables atributos capturan todas las miradas en las redes sociales. Alexa Mena ha acumulado cientos de miles de seguidores en sus perfiles, donde exhibe su impresionante figura.

Siguiendo los pasos de su hija, Mena se ha convertido en una personalidad reconocida en las plataformas digitales, acumulando millones de seguidores. La considerable cantidad de dinero que ha invertido en modificar su apariencia dejó a los internautas asombrados, y muchos coinciden en que estos cambios han sido tan extremos que han alterado su figura de manera significativa. No obstante, Mena dejó claro que tiene planes de continuar con más cirugías estéticas.

En una reciente entrevista la mujer contó que ha pasado por dos rinoplastias, con un costo de $15 millones cada una. Además, ha sometido sus senos a siete cirugías, siendo la última la más costosa, ya que requirió la fabricación de implantes personalizados para lograr el tamaño deseado, con un valor de 40 millones de pesos.

“Este cuerpecito tiene más o menos 75.000 dólares, más o menos 300 millones de pesos he invertido en mi cuerpo. Me hecho dos cirugías en la nariz cada una costó 15 millones de pesos y siete cirugías de senos, no todas costaron lo mismo yo no tenía nada entonces empecé de menor a mayor tamaño, cada año me operaba. El último implante no lo voy a olvidar porque los hicieron solo a mí y costaron 40 millones de pesos ”, señaló.

En cuanto a las liposucciones, Mena mencionó que completó un total de cinco, y cada una de ellas le ha supuesto un gasto de $25 millones. También mencionó que cuando se inyectó biopolímeros en los glúteos, esto le costó 15 millones, y recientemente, para retirar esta sustancia, tuvo que desembolsar el doble de esa cifra.

La Segura y su mamá, Alexa Mena. Foto: Instagram @alexa_mena1.

En redes sociales, los usuarios comentaron los procedimientos y el costo de las intervenciones a las que se ha sometido la mamá de ‘La Segura’, una de las influencers más reconocidas en el país.

"La verdad no había necesidad de invertir tanto. Porque no se ve estéticamente bien"; "Yo quisiera saber en qué trabajan , que pueden gastar tanto dinero en cirugías" y "Debería invertir en un psicólogo 🤭 porque estéticamente no se ve para nada bien, hay mujeres que nisiquiera gastan dinero en cirugías y tienen cuerpos mucho más armoniosos qué el de ella"; fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

