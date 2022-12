"Estoy cansada de ser fuerte”: La Segura tras dura recaída de salud

Entre lágrimas, la influenciadora La Segura se mostró triste tras tener una nueva recaída en su salud. A través de su cuenta de Instagram, hizo varios videos desahogándose con sus seguidores y contándoles la difícil situación que está viviendo en la actualidad.

Incluso, La Segura confesó que se encuentra recibiendo terapias con psicólogo para sobrellevar las emociones que está viviendo en estos momentos por cuenta de su salud.

"Tener que fingir en redes que estas bien por el miedo al que dirán. A veces piensan que haces marketing con estas cosas tan delicadas. Me dedique a ponerme una careta y a cumplir con todas las cosas de trabajo y lo logré. Pensé que iba a mejorar, pero el dolor está fuerte, está constante. Vivir con un dolor no es bonito, no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no se que hacer amigos se los juro", relató La Segura.

La Segura aseguró que desde que cayó la última vez en cama "no ha vuelto a ser la misma".

"Siento que no volví a hacer la misma, estoy muy afectada. Ustedes pueden ver a una mujer bien en redes sociales, pero nadie sabe la gotera que cae dentro de cada casa. Este tema me ha afectado demasiado. Sé que allá afuera han pasador peores cosas que yo, pero yo me apropio de mi lucha. Han sido tantos años problemas de salud, quedar sin movilidad en mis piernas. A mi me ha afectado todo", contó.

Los mensajes de apoyo a La Segura no se hicieron esperar. Decenas de seguidores de la influenciadora le manifestaron su solidaridad ante su situación.

"Que no te importen las redes sociales, enfócate en Dios y tu salud y veras que tendrás fuerzas para salir adelante", "que Dios la ayude y salga de todo eso", fueron algunos de los mensajes que recibió la generadora de contenido.

