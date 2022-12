Esta es la otra profesión de la actriz colombiana Paola Rey

El programa The Suso’s Show, de Caracol Televisión, entrevistó este domingo a la actriz Paola Rey, quien contó, entre otras cosas, que le apasionan las carreras de autos.



“A mí me gustaba correr carros. En un tiempo, de hecho, tenía mi carro con turbo, corrí en el autódromo y ahí me gané piques de cuarto de milla”, dijo.

Durante el programa, Suso mostró uno de los trofeos obtenidos por la actriz, que comentó que durante las presentaciones lograba hasta los 200 km/h.



Paola Rey dio la entrevista en compañía de su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas, con quien se conoció en una grabación de la novela Montecristo y quien también reveló que una de sus pasiones era escalar montañas.

