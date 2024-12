Estas son las producciones que llegan a Caracol Televisión en 2025; televidentes celebran

A pocos días de finalizar el año, desde Caracol Televisión ya anunciaron sus producciones, cubrimientos y nuevas entregas para el 2025. El canal espera seguir liderando el rating en las diferentes franjas dispuestas para la audiencia colombiana.

¿Qué novelas tendrá Caracol en 2025?

Entre lo anunciado para el próximo año, se espera que el 2025 llegue con el estreno de Nuevo Rico Nuevo Pobre, un éxito de la casa que quiere deleitar nuevamente a los hogares del país con una nueva versión. La entrega estará protagonizada por Lina Tejeiro, Laura Barjum, Variel Sánchez y Juan Guilera.

A este éxito se suma la segunda temporada de La Venganza de Analía, un dramatizado producido por CMO para Caracol Televisión. En esta producción, Analía tendrá que enfrentar nuevamente a su padre Guillermo León Mejía, quien logró salir de la cárcel para conseguir su objetivo de ser el presidente de Colombia.

Por último, el canal contará con los estrenos de La Mujer Prohibida y María La Caprichosa, dos producciones de la casa que estarán protagonizadas por Valerie Domínguez y Paola González respectivamente.

Nuevo rico, nuevo pobre Foto: Caracol Televisión

¿Qué realities tendrá Caracol en 2025?

Para el próximo 7 de enero, llegará la décima temporada de Yo Me Llamo. En medio de su aniversario, el programa de imitación más conocido del país trae dos nuevas caras: Laura Acuña acompañará a Melina Ramírez en la faceta de presentadora, mientras que Rey Ruiz llegará a completar la terna de jurados junto a Amparo Grisales y César Escola.

Yo Me Llamo Foto: CaracolTV

¿Cuáles serán los cubrimientos deportivos de Caracol en 2025?

El próximo año estará marcado por grandes eventos deportivos para el país. En materia futbolística, el canal tendrá la transmisión de las Eliminatorias al Mundial del 2026, la Copa América femenina, los Sudamericanos sub- 20 y sub - 17, los mundiales sub - 20 y sub - 17, y el Sudamericano Femenino sub - 17. A lo anterior se suma el cubrimiento de las tres grandes del ciclismo mundial: Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España.

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos Foto: AFP

¿Qué viene para la información y la opinión en 2025?

Son múltiples los programas que tendrá Caracol el próximo año para informar a los colombianos. Los Informantes, Séptimo Día, Expediente Final, El Rastro, Entre Ojos, Se Dice de Mí, Noticias Caracol y Noticias Caracol En Vivo estarán al servicio de los hogares para que estén al tanto de la actualidad en el país. El canal ofrecerá incluso el documental de Linda Caicedo, con el que se pretende tener una visión más personal de su vida como futbolista.

Con todo lo anterior, sumado a otras producciones que se irán anunciando en el año, Caracol Televisión espera seguir siendo líder en audiencia en Colombia.