Esto debe saber del regreso de David Guetta a Colombia este 2025

Oriundo de París, Francia, David Guetta se ha convertido en uno de los djs más importantes de la historia de la electrónica. Su trabajo lo ha llevado a colaborar con los grandes de la industria y estar presente en grandes eventos, pero, por primera vez, tendrá una presentación en territorio colombiano y será este 2025.

El escenario que recibirá por primera vez el dj francés será el Coliseo MedPlus de Bogotá, el cual lo tendrá el 17 de octubre de 2025. Esto gracias a su gira mundial bajo el nombre de ‘The Monolith’ en donde trae una escena única y ha estado en Europa, Asia y Norteamérica. Pero solo será para mayores de 18 años.

“Con más de dos décadas de trayectoria, David Guetta ha sido protagonista en la evolución del EDM (Electronic Dance Music), posicionando la música electrónica como un fenómeno global. Sus himnos como Titanium, When Love Takes Over, Play Hard o I'm Good (Blue) no solo han liderado las listas de éxitos en todo el mundo, sino que también han marcado a una generación completa de amantes del dance y el pop. Con más de 50 millones de discos vendidos y más de 14 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, su legado musical continúa creciendo y renovándose”, explicaron desde Breakfast Live, promotora de este evento.

Estos son los precios de David Guetta en Bogotá y así podrá comprar

Precios de David Guetta en Bogotá // Foto: suministrada

La preventa arrancó este 24 de junio desde las 10:00 de la mañana y en pocas horas agotó el aforo disponible para esta etapa de venta, pues, el 26 arrancará la venta general y apunta a que será un 'sold out', pues en poco tiempo tuvo más de 11.000 personas en la lista de espera. Todo esto a través de: www.taquillalive.com

Las 15 canciones más conocidas del dj

Titanium (feat. Sia) Hey Mama (feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack) Play Hard (feat. Ne-Yo & Akon) When Love Takes Over (feat. Kelly Rowland) Without You (feat. Usher) Sexy Bitch (feat. Akon) Memories (feat. Kid Cudi) Dangerous (feat. Sam Martin) Lovers on the Sun (feat. Sam Martin) She Wolf (feat. Sia) Where Them Girls At (feat. Nicki Minaj & Flo Rida) I’m Good (Blue) (con Bebe Rexha) Turn Me On (feat. Nicki Minaj) Bad (con Showtek feat. Vassy) Say My Name (con Bebe Rexha & J Balvin).