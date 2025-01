Gema, exparticipante del Desafío, programa del canal Caracol, incursionó en la industria del webcam. En una entrevista que dio en la Red Caracol, comentó cómo ha sido su proceso y algunas de las razones que la llevaron a entrar en este mundo.

En el desarrollo de la entrevista explicó que ser modelo webcam es muy diferente a ser actriz porno, dando algunas razones por las cuales se diferencian unas de las otras.

“Ser actriz porno y modelo webcam son dos cosas diferentes, las modelos webcam transmitimos por unas plataformas. Yo transmito por varias”.

Exparticipante del Desafío incursiona en el modelaje webcam, ¿de quién se trata Foto: Captura de pantalla La Red

Se refirió además a algunos cuestionamientos sobre personas que ven este trabajo como algo que está mal y que no debería realizarse, comentarios que van desde sus seres queridos hasta personas externas.

“Yo no lo veo mal, porque sé mi propósito, mi intención, pero, pues muchas personas que uno quiere, que uno ama, no las van a ver así en su momento”, indicó Gema en la Red Caracol.

Por otro lado, también se refirió a la cantidad de horas que trabaja y lo que hace en el transcurso de ese tiempo, donde la charla y el baile a través de una cámara prevalecen.

“Yo trabajo todos los días, y he llegado a trabajar hasta 14 horas, pero es porque yo tengo un objetivo. En esas catorce horas, hablo, bailo, lloro, me río. Me gusta también hacer show de danza erótica”, indicó Gema.

También señaló hasta qué partes del cuerpo suele mostrar en sus shows, cuál es su tope y la máxima cifra que ha llegado a cobrar realizando sus shows.

“No estoy totalmente desnuda a menos de que me paguen. Mi show comienza de la cintura para arriba. Si pasas y me encuentras desnuda, es porque me están pagando. Lo máximo que me han pagado por quitarme la ropa ha sido como casi 200 dólares”, señaló.

Se refirió a algunos de sus sueños, los cuales quiere cumplir haciendo parte de esta industria, en los que señaló que desea ayudar a su familia , tener una fundación de perritos, viajar y estudiar.