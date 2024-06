Falleció actor de ‘Los Juegos del Hambre’: ¿de quién se trata?

El actor canadiense Donald Sutherland, intérprete de filmes como 'M*A*S*H' y 'The Hunger Games', falleció este jueves a los 88 años de edad en Miami.

La noticia fue confirmada por su representante al medio especializado The Hollywood Reporter, que dijo que su muerte tuvo lugar tras una larga enfermedad.

Su amplia trayectoria incluye películas como 'The Dirty Dozen', 'Klute' y 'Pride & Prejudice', y aunque en 2017 fue reconocido por la Academia de Hollywood con un Óscar honorífico, nunca fue nominado por alguna de sus actuaciones.

Trayectoria de Donald Sutherland

Primeros años y ascenso a la fama

Sutherland inició su carrera en el teatro y la televisión británica durante la década de 1960, apareciendo en varias series y películas de bajo presupuesto. Su primer gran reconocimiento internacional llegó con su papel como Vernon Pinkley en "The Dirty Dozen" (1967), una película bélica que fue un gran éxito comercial. Este reconocimiento se consolidó con su interpretación del cirujano Hawkeye Pierce en la comedia negra "MAS*H" (1970), dirigida por Robert Altman, que se convirtió en un clásico de la cinematografía.

Décadas de 1970 y 1980: diversificación y papeles importantes

Durante los años 70, Sutherland demostró su capacidad para asumir roles variados. En "Klute" (1971), interpretó al detective privado John Klute, trabajando junto a Jane Fonda, quien ganó un Oscar por su papel. Protagonizó el thriller psicológico "Don't Look Now" (1973), dirigido por Nicolas Roeg, que se ha convertido en una película de culto. Otros papeles destacados de esta década incluyen "The Eagle Has Landed" (1976) y "Ordinary People" (1980), en la que interpretó a Calvin Jarrett bajo la dirección de Robert Redford.

Décadas de 1990 y 2000: roles variados y premios

En los años 90 y 2000, Sutherland continuó su carrera con papeles en películas como "Backdraft" (1991), "JFK" (1991), "Disclosure" (1994), "Outbreak" (1995) y "Space Cowboys" (2000). Su versatilidad le permitió abordar una amplia gama de géneros, desde thrillers y dramas políticos hasta películas de aventuras.

Década de 2010: papeles icónicos y reconocimiento continuo

En la década de 2010, Sutherland alcanzó un nuevo nivel de popularidad con su papel como el Presidente Snow en la franquicia distópica "The Hunger Games" (2012-2015), basada en las novelas de Suzanne Collins. También actuó en la miniserie "The Pillars of the Earth" (2010), basada en la novela de Ken Follett.