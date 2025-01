Famosa cantante sería el nuevo interés amoroso de Blessd, ¿qué pasó con su novia?

Luego de que, supuestamente, Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, habría terminado su relación con la influencer La Suprema en este enero de 2025, en redes sociales se hizo viral un hilo de X en donde se mencionó que, al parecer, el paisa tendría un nuevo amor con el cual habría estado compartiendo en España.

Se trata de la famosa cantante María Becerra, quien habría estado compartido con el paisa en un hotel de Madrid. De acuerdo con la información, ambos comenzaron a dejar pistas de este nuevo romance que estarían sosteniendo desde hace algunas semanas; por eso, incluso, el 'Bendito' estrenó una canción sobre Argentina dando a entender esa "cariño" que ha nacido por el país del sol saliente. En especial porque la letra narra una aventura con una argentina, con la cual se ve de vez en cuando.

"Todo arranca en 2022, un mes antes de que empiece su relación con J Rei. A ella se la vé en una fiesta privada de Blessd, donde aparece bailando sus canciones. Las malas lenguas dicen que esa noche pasó algo (...) Luego de eso los likes entre ambos iban y venían. En ese momento se habló sobre esto, pero luego pasó al olvido", dice el hilo, mostrando fotos y videos de las similitudes.

Pero en ese orden, supuestamente, la cercanía entre los dos vendría desde años atrás, incluso, la propia María Becerra promocionó una que otra canción del 'Bendito' en sus historia, por encima de las de ella. Por ejemplo, en mayo de 2024 el paisa estrenó 'Diferente' con Nicki Nicole y ella misma posteó sobre la canción. Además, desde inicio de 2025 ambos comenzaron a compartir canciones de ambos.

¿Blessd y María Becerra en la misma habitación? // Fotos: Instagram de María Becerra y Blessd.

¿Qué pasó con La Suprema?

Al parecer la influencer paisa habría descubierto una infidelidad del cantante cuando estaban juntos en España. De hecho, ella se devolvió sola de Madrid y eliminó todas las fotos que tenía con él en sus redes sociales. Mismo lugar y fecha en donde nació el rumor en el que Becerra y Mesa estuvieron juntos.

"Tras los fuertes rumores del hotel, al otro día el productor número uno y amigo personal de María "Xross", subió esta Storie a IG con la gorra de Blessd. Era una clara respuesta de que María se quedó con la gorra de B y tuvieron algo esa noche", mostraron.

¿Hay marketing detrás de este rumor?

Otros han llegado a decir que estos detalles no "son casualidad" y podrían estar aprovechando la atención mediática para una canción que podría venir juntos, esto por el crecimiento del paisa al lado de otros artistas mundiales. Pero esto, hasta ahora, no ha sido confirmado.

Este es el polémico hilo:

