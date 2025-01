Blessd celebra su cumpleaños presentando su equipo; jugaría contra Nacional

El 27 de enero ha sido una fecha inolvidable para Stiven Mesa, conocido en el mundo de la música como Blessd, pues, finalmente cumplió su sueño de niño: tener su propio equipo de fútbol y al cual presentó este lunes en Medellín frente a medios de comunicación al lado de Dimelo Jara, su gran aliado y amigos en la industria.

“Queríamos empezar desde la segunda división porque cuando jugábamos FIFA, el sueño siempre era coger el equipo desde lo más abajo y hacerlo crecer, entonces estamos viviendo FIFA en la vida real “, expresó el paisa en diálogo con medios en Medellín. Pero es que dicha presentación tiene un sabor doble, pues, este lunes, 27 de enero, es el cumpleaños 25 del paisa.

Vendsyssel FF, el equipo de Dinamarca del que ahora es dueño Blessd // Foto: X @BlessdOficial

Asimismo, lanzó su más reciente canción ‘Blessd X Argentina’ en donde enmarco esta fecha como una de las más importantes de su vida y su carrera. Una canción que expande el buen momento del antioqueño como un referente de la industria musical, que, por supuesto, lo volvieron viral durante el desarrollo de todas estas actividades en el marco de su cumpleaños.

Por otro lado, el ‘Bendito’ confesó que buscarán empezar un proyecto de cantera colombiana para empezar a exportar talento colombiano, en especial antioqueño, para esos jóvenes de barrio que sueñan con cambiar sus vidas a través del deporte.

¿Equipo de Blessd se enfrentará a Atlético Nacional?

De acuerdo con medios cercanos al club verdolaga, Vendssydel IF, el nuevo club del ‘Bendito’, tendría un duelo amistoso el lunes, 3 de febrero, en el estadio Polideportivo Sur contra Atlético Nacional. No obstante, en este duelo no estaría la nómina titular del conjunto verdolaga debido al compromiso de vuelta de la Superliga, que, además, el club llegaría con carga física por el compromiso del domingo contra La Equidad en Bogotá, por lo que sería un riesgo poner todos los futbolistas.

Blu Radio consultó a Atlético Nacional y confirmaron que dicho amistoso será a las 4:00 de la tarde en el estadio indicado. Esto como un duelo de exhibición y no habrá presencia de la nómina titular.