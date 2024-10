Famosa exparticipante del Desafío XX sufrió accidente durante su entrenamiento

El pasado jueves 24 de octubre, Gloria, conocida como la Colombianita y exintegrante del equipo Gamma del popular reality Desafío XX de Caracol Televisión, sufrió un accidente durante su rutina de entrenamiento en la montaña. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes han seguido su inspiradora historia desde el inicio del programa.

Así fue el accidente

Según compartió Gloria en sus redes sociales, el incidente ocurrió casi al final de su recorrido. Un motociclista, identificado como David, no pudo evitar el impacto. Sin embargo, su reacción fue ejemplar; a diferencia de lo que se observa en muchos accidentes de tránsito, él no huyó de la escena.

“Hoy tenía programado mi día, iniciaba con mi entreno a la montaña y, a punto de terminar la ruta, fui atropellada por una moto. En este tipo de situaciones, uno muchas veces espera lo peor, pero David demostró una humanidad y un respeto enormes. Me sostuvo, me tranquilizó y hasta me acompañó a realizarme un TAC, que gracias a Dios salió bien”, expresó Gloria en un mensaje de agradecimiento.

La competidora de 64 años, reconocida por su energía en las pruebas físicas del reality, también agradeció al servicio de ambulancia y al personal médico de la clínica por su atención. “En pocos días retomo mis entrenos, creo que me reiniciaron”, comentó optimista.

Los seguidores de Gloria mostraron su apoyo en los comentarios de la publicación, deseándole una pronta recuperación.