Famosa serie policial regresa en septiembre; actor revela detalles importantes

Las series policiales son de las más famosas en Latinoamérica, por supuesto, Colombia ha sido uno de los países que más ha consumido este producto como en su momento sucedió con el auge de CSI, que llevó a que la gente se enamorara de este tipo de narrativa. Ahora, en Universal TV se estrenará la tercera temporada de FBI: International, una serie ligada a este tipo de conceptos buscando seguir impactando más personas en este mundo.

Será el 20 de septiembre cuando se estrene esta ola de serie policiales, pero esta en especial traerá una diversidad de emociones. De hecho, el actor Carter Redwood manifestó que el éxito de esta nueva temporada será que cada episodio será una oportunidad no solo de aprender algo nuevo, sino de ver cosas diferentes, al mejor estilo del mundo policial.

“Hay muchas cosas que lo hacen especial. Quiero decir, estoy muy agradecido por la gente que tengo que hacer esto, quiero decir, es realmente un elenco de estrellas y sólo buenos seres humanos, ya sabes, muy buena gente, um, tanto delante como detrás de la cámara. Um, así que, ya sabes, realmente hemos construido una pequeña familia”, expresó el actor en Blu Radio.

La tercera temporada de FBI: Internacional nos sumerge en una realidad desgarradora: las oficinas del equipo, víctimas de un atentado, son ahora solo escombros. Forrester deberá liderar a su equipo, aún conmocionado, para levantarse de las cenizas y continuar la lucha contra el terrorismo.

“Hay un episodio en el que yo, como actor, interpretando a Reigns, tuve que desafiarme a mí mismo. Así que fue muy divertido para mí hacerlo. Y creo que el episodio resultó muy, muy bueno. Um, es un episodio que no te puedes perder en mi opinión (…) Pero entonces, pero hay tantos. Quiero decir, como, no puedo, obviamente no voy a estropear nada, pero creo que hay un montón de episodios que, que realmente va a dejar a la gente o tener a la gente en el borde de sus asientos”, puntualizó Redwood.

Redwood le da vida al agente Andre Raines, que durante tantos años le han enseñados no solo a ser un mejor profesional, sino, incluso, una mejor persona. Siente él que han crecido juntos y eso el público lo verá en esta nueva temporada.

“Sabes, es realmente interesante que hagas esa pregunta porque creo que lo mejor de un programa de larga duración como este o cualquier otra historia de larga duración que estés contando es el hecho de que es algo vivo, que respira. El programa está creciendo y cambiando momento a momento de la misma manera que nosotros cambiamos y crecemos momento a momento como humanos, así que de la misma manera que yo no soy la misma persona que era cuando empecé este trabajo, tampoco lo es Andre Reigns. Él no es el mismo ser humano que era la primera vez que me puse en sus zapatos”, puntualizó.

Este es el tráiler: