Fans de Blessd podrán ver el partido Colombia vs. Portugal con él: así podrán hacerlo

Falta poco para que inicie la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA. Miles de personas se preparan para viajar a México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, muchos por diversas cosas no podrán hacerlo y buscan planes diferentes para hacerlo desde sus respectivas ciudades y, en el caso de Bogotá, habrá diversos eventos para esta temporada.

Ahora, los amantes del fútbol y la música tendrán un espacio especial en el Vive Claro, pues los fans de Blessd podrán vivir el 27 de junio el anhelado duelo entre Colombia y Portugal con él, siguiendo de cerca todas las emociones acompañada de la música del 'Bendito'.

Blessd en el Vive Claro // Foto: Instagram @blessd

"Más de 45.000 personas se reunirán en Vive Claro para disfrutar de más de ocho horas de espectáculo, activaciones de marca, zonas de comida y bebidas, experiencias interactivas y la transmisión del partido en un ambiente diseñado para vivir la pasión por Colombia como una verdadera fiesta colectiva", indicaron desde el Vive Claro, pues la idea es que esa jornada -como en otros eventos- haya música y deporte.

Pero no solo estarán con Blessd, sino que, además, estarán Aria Vega y Pipe Bueno para disfrutar de este choque Colombia vs. Portugal, que ha sido el partido más caro para asistir en este Mundial con boletas de hasta más de 30 millones de pesos en Estados Unidos.



"A ellos se sumará un artista sorpresa, que elevará aún más la expectativa de una tarde pensada para vibrar de principio a fin", dijeron.

Hasta el 15 de junio, o hasta agotar existencias, podrán descargar el cupón de beneficio y comprar sus entradas en Ticketmaster desde $110.500.