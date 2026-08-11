En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Feid, Chayanne, Silvestre Dangond y más artistas harán concierto bénefico por Colombia

Feid, Chayanne, Silvestre Dangond y más artistas harán concierto bénefico por Colombia

Lo que se obtenga por este concierto no solo será para las víctimas en Colombia, sino también para los afectados en Venezuela por el terremoto a finales de junio.

Silvestre Dangond y Feid.jpg
Silvestre Dangond y Feid //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Crece la cifra de afectados en varias zonas del país tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 este lunes, 10 de agosto. Diversas entidades, creadores de contenidos, marcas y artistas se han sumado a la ola de donaciones para ayudar a los damnificados por esta emergencia, que, ahora, tendrá a varios cantantes de talla internacional unidos para un concierto benéfico.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El concierto benéfico sucederá este domingo, 16 de agosto, en el Kaseya Center de Miami (EE. UU.) y contará con la participación de grandes artistas como Chayanne, Chino y Nacho, Feid, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Silvestre Dangond, Marc Anthony, Luis Fonsi, y muchos otros cantantes más. Llevará por nombre 'Unidos por lo nuestro', pues también los ingresos serán destinos para los damnificados en Venezuela por el terremoto a finales de junio.

Feid en concierto
Feid en concierto //
Foto: AFP

Últimas noticias

Kapo (1).jpg
Entretenimiento

Kapo presenta un equilibrio entre elegancia y esencia urbana en un sencillo

Hamilton y SOG.jpg
Entretenimiento

Hamilton explora sonidos del dancehall junto a SOG en pegajoso sencillo

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Pero los que no se encuentren en Miami también podrán ayudar, pues durante la transmisión del concierto, el público podrá realizar aportaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, además de donaciones corporativas y programas de aportación equivalente impulsados por empresas participantes.

Con una transmisión que llegará a millones de espectadores en distintos países, el concierto busca convertir la solidaridad en acciones concretas, canalizando recursos para la atención de la emergencia, la rehabilitación de infraestructura y el acompañamiento de miles de personas que perdieron sus hogares y medios de vida tras los sismos.

Relacionados

Viral

Música

Terremotos

Publicidad

Publicidad

Publicidad