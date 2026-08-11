Feid, Chayanne, Silvestre Dangond y más artistas harán concierto bénefico por Colombia

Crece la cifra de afectados en varias zonas del país tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 este lunes, 10 de agosto. Diversas entidades, creadores de contenidos, marcas y artistas se han sumado a la ola de donaciones para ayudar a los damnificados por esta emergencia, que, ahora, tendrá a varios cantantes de talla internacional unidos para un concierto benéfico.

El concierto benéfico sucederá este domingo, 16 de agosto, en el Kaseya Center de Miami (EE. UU.) y contará con la participación de grandes artistas como Chayanne, Chino y Nacho, Feid, Elena Rose, Gilberto Santa Rosa, Silvestre Dangond, Marc Anthony, Luis Fonsi, y muchos otros cantantes más. Llevará por nombre 'Unidos por lo nuestro', pues también los ingresos serán destinos para los damnificados en Venezuela por el terremoto a finales de junio.

Feid en concierto // Foto: AFP

Pero los que no se encuentren en Miami también podrán ayudar, pues durante la transmisión del concierto, el público podrá realizar aportaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, además de donaciones corporativas y programas de aportación equivalente impulsados por empresas participantes.

Con una transmisión que llegará a millones de espectadores en distintos países, el concierto busca convertir la solidaridad en acciones concretas, canalizando recursos para la atención de la emergencia, la rehabilitación de infraestructura y el acompañamiento de miles de personas que perdieron sus hogares y medios de vida tras los sismos.