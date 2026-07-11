Feid, De La Rose, Ryan Castro y Kris R lideran los estrenos musicales de la semana

La música urbana volvió a dominar los principales lanzamientos de la semana con nuevos sencillos de Feid, De La Rose, Ryan Castro y Kris R. A ellos se suman regresos esperados como el de The Rolling Stones y U2, además de propuestas colombianas que continúan ganando terreno.

Feid presentó "A Xon De Qué", el primer adelanto de su próximo EP 'El Club de las 19 Flores', que se estrenará el 19 de agosto como la continuación del universo creativo de Green Print.

En esta nueva canción, el artista paisa explora el desamor desde un enfoque íntimo, narrando el proceso de aceptar el final de una relación que sigue presente en los recuerdos. Musicalmente, mantiene su característico equilibrio entre melodías nostálgicas y el ritmo del reguetón, en una propuesta pensada tanto para dedicar como para bailar.

Por otro lado, la puertorriqueña De La Rose lanzó "La Monda", un sencillo en colaboración con Ryan Castro que servirá como tema principal de su próximo EP.



La canción mezcla ritmos de dancehall con melodías pegajosas para contar una historia de atracción, coqueteo y deseo. El lanzamiento confirma el crecimiento internacional de la cantante, considerada una de las nuevas promesas de la música latina tras recibir el reconocimiento como Rising Star Femenino en los Premios Tu Música Urbano Mix 2026.

Por último, el colombiano Kris R sorprendió con "4 Life", una de las canciones más personales de su carrera.

Además de hablar de una nueva etapa en su vida, el videoclip está dedicado a la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Karina García. La producción muestra el momento que vive la pareja mientras espera la llegada del bebé, convirtiendo el sencillo en un testimonio de amor y familia.

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Otros estrenos musicales de la semana

Luis Alfonso presentó "Adiós Amigo", una canción con la que rinde homenaje a Yeison Jiménez al cumplirse seis meses de su fallecimiento. El sencillo busca mantener vivo el legado del artista, cuya partida el pasado 10 de enero marcó a la música popular colombiana.

The Rolling Stones lanzaron 'Foreign Tongues', un álbum de 14 canciones que combina composiciones inéditas con colaboraciones de figuras como Paul McCartney, Robert Smith y Steve Winwood.

Beyoncé sorprendió con "Morning Dew (Donk)", un sencillo de R&B que marca un regreso a uno de los sonidos más característicos de su carrera, tras sus recientes incursiones en el country y la música dance.

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Suki Waterhouse presentó 'Loveland', su tercer álbum de estudio, un trabajo en el que explora recuerdos, lugares y experiencias que marcaron su vida con su característico sonido dream pop.

Teddy Swims estrenó 'Break Up In Reverse', una balada de desamor inspirada en el final de su relación y que sirve como adelanto de su próximo álbum.

Pablo Alborán lanzó "Tiempos Bonitos", un sencillo que incorpora influencias afro y latinas sin perder la sensibilidad que caracteriza al cantautor español. La canción habla de esas relaciones que llegan en el momento equivocado, pero dejan recuerdos imborrables.

U2 estrenó "Street of Dreams", el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, el primero de la banda en nueve años.

Bring Me The Horizon celebró los 20 años de su álbum debut con 'Count Your Blessings | Repented', una reedición completamente regrabada del disco que ayudó a popularizar el deathcore en la década de 2000. La nueva versión, realizada junto al productor Buster Odeholm, ya está disponible en plataformas digitales, vinilo y casete.

Arde Bogotá presentó "Bigger Splash", el segundo adelanto de su próximo álbum, acompañado de una llamativa intervención artística durante el festival Mad Cool, donde la banda actuó bajo esa identidad ficticia.

Kelly Cárdenas estrenó "Párchese y Relájese", un sencillo que transforma las críticas, los prejuicios y la constante exposición en redes sociales en un mensaje de empoderamiento. A través de una letra auténtica y cercana, la artista invita a dejar de vivir pendiente de la vida de los demás para enfocarse en el crecimiento personal, el trabajo y la familia, conectando con una realidad que hoy viven millones de personas.

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Soge Culebra e Izaak unieron España y Puerto Rico en "TRX", un reguetón de alta energía que combina la propuesta melódica del español con el sonido urbano del artista puertorriqueño.

Brian Puerta lanzó el álbum en vivo 'Te Amo, Pero Te Odio', un proyecto de nueve canciones de música popular que gira alrededor del despecho, el amor y las contradicciones de las relaciones, e incluye el éxito 'Los Cachos' junto a Luis Alfonso.

Gustavo Cordera & La Caravana presentaron "La Fuente", un disco de diez canciones que mezcla reflexión, ironía y melancolía, abordando las contradicciones de la vida contemporánea.

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BROKIX presentó "Soda con Tequila", un sencillo de pop urbano alternativo que convierte el desamor en un himno para seguir adelante.

Samarian Flavor, colectivo integrado por Lalo Ebratt, Yera, L'Omy, Estereobeat, Blindaje 10, Mane Ariza, Reynell y Theo, lanzó '35 Grados', tema elegido como himno oficial de la Fiesta del Mar 2026 y dedicado a exaltar el orgullo por Santa Marta.

Betzabeth estrenó "La Culpa Fue Mía", un sencillo inspirado en una historia de desamor que captó la atención de miles de colombianos. La canción convierte el dolor de una relación marcada por las falsas promesas en un mensaje de amor propio y fortaleza, mientras que el videoclip, protagonizado por la creadora de contenido Sheila Gándara, reflexiona sobre la importancia de aprender a soltar a tiempo.

Los Hitmen estrenaron "Estoy En Mí", una colaboración con DIA incluida en su primer álbum de estudio, Season I, una canción que celebra la perseverancia, el trabajo constante y el éxito alcanzado tras años de esfuerzo.

El Meke y Diego Daza unieron sus voces en "Tu Carita", un vallenato inspirado en una historia de amor real. La canción nació de la relación del cantante con su esposa y exalta esos pequeños detalles que hacen inolvidable a la persona amada.

DJ Tra lanzó "Te Pienso", una colaboración junto a Luister La Voz, Héctor Nazza y Andy Alaska que fusiona sonidos urbanos y caribeños para destacar el talento del Caribe colombiano. La producción reafirma la trayectoria del productor como impulsor de nuevos proyectos dentro de la música latina.

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