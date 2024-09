Festival Cordillera 2024 tendrá una artista más: ¿reemplazará a Fito Páez?

Faltan 9 días para el inicio del Festival Cordillera 2024, que, desde ya, tiene a los seguidores del festival contando las horas para estar en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Pese a que, este miércoles, 4 de septiembre, se anunció la cancelación del concierto de Fito Páez por una calamidad doméstica.

Por otro lado, se conoció que una nueva artista se sumará al line up oficial del festival, pero no reemplazará a Fito ni mucho menos, pues su espacio estaba en la lista desde el día del anuncio del cartel, pero, hasta ahora, no se conocía su nombre.

Spektra de la Rima será la que estará en el festival donde compartirá escenario con Juan Luis Guerra, Vilma Palma e Vampiros Hombres G y Miranda!, entre otros grandes exponentes de la música latinoamericana.

¿Por qué hasta ahora se supo su nombre?

En esta edición del festival se creó un concurso denominado ‘Sonidos de la Cumbre II’, un espacio para artistas y bandas emergentes, de las cuales solo una sería elegida por BBC para estar en este evento en Bogotá.

“La iniciativa, que atrajo a más de 300 bandas independientes del país, se consolidó como una plataforma llamativa para que los artistas mostraran sus habilidades musicales frente a la audiencia y así lograr llegar a un público más grande en el festival”, explicaron.

El pasado viernes, 30 de agosto, se llevó a cabo la gran final de un concurso musical. Cuatro bandas compitieron con presentaciones llenas de energía y originalidad. Tras una difícil decisión, el jurado, compuesto por reconocidos expertos de la industria, eligió a Spektra de la Rima como ganador y a Telégrafo como segundo lugar.

En principio, según fuente oficial, Spektra se presentará el sábado, 14 de septiembre, en el escenario 2 a las 1:45 de la tarde. Allí mostrará todo su repertorio ante los bogotanos.