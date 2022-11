FIFA publicó la canción oficial del Mundial con Will Smith y Nicky Jam

¡YA está aquí la canción oficial de 🏆🇷🇺#Rusia2018!



🎧 Escucha ahora 'Live It Up', con @NickyJamPR, Will Smith, @strefie y producido por @diplo.



▶️ https://t.co/T2jMzn8XsE#LiveItUp pic.twitter.com/rM2qKEQ93y