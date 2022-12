Fotos: Lina Tejeiro sorprende por piercing en lugar sexy y ‘prohibido’

La actriz Lina Tejeiro sorprendió con un nuevo piercing en la mitad de sus senos, uno de sus mayores atractivos físicos.

Tejeiro se implantó una joya en el centro del pecho y lo lució en ‘Kids’ Choice Awards Colombia’ al usar un vestido ajustado con un profundo escote.

La joven le contó a Tv y Novelas que le dolió mucho el procedimiento.

“se trata de un piercing que me dolió mucho, me dolió demasiado. Me lo hice hace un mes. Lo vi, me gustó y me lo hice”, dijo Tejeiro.

