Fue increíble, no imaginamos una invitación de esa magnitud: joven al que Karol G regaló entradas

Sebastián, el joven comunicador social a quien Karol G le regaló boletas para ir a su concierto en Bogotá luego de que la Bichota conociera que prefirió iniciar su maestría en vez de ir a su presentación, habló en Mañanas BLU habla sobre el trino con el que la cantante supo de él y de su experiencia en el concierto.

Hay que recordar que Sebastián publicó un trino con varios mensajes de su mamá en el que le expresaba la importancia de iniciar sus estudios como prioridad antes de asistir al concierto. Este mensaje lo vio la cantante y se comunicó con él para felicitarlo y regalarle boletas.

Sobre la respuesta de Karol G

"Fue algo curioso, el Twitter poco lo uso, pero a los 3 minutos Karol G me respondió y nos invitó. Cuando Karol me respondió mi mamá no me creía.

Sobre el concierto

"Fui con mi madre, dos amigos y una de mis jefes. Karol nos brindó cinco boletas, fue una sorpresa. Salimos súper cansados, pero contentos. Mi mamá súper contenta, siempre me ha dicho que hay oportunidad para brillar y de la manera correcta y esto fue una oportunidad. No lo podíamos creer, al ingresar pensábamos que eran entradas para general, pero nos hacen seguir a los palcos, prácticamente estábamos al frente de tarima. Fue una sorpresa increíble, no pensábamos que la invitación fuese a esa magnitud", relató.

