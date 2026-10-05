Furor por Shakira en España: la artista añade nueva y última fecha en Madrid por “altísima demanda”

Ante la masiva respuesta del público, la cantante colombiana Shakira anunció una nueva presentación en la capital española, la cual constituirá el espectáculo de cierre de su residencia europea correspondiente al tour 'Las mujeres ya no lloran'.

La fecha fijada para el concierto final es el próximo 12 de octubre de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Hispanidad.

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El ciclo original comprendía 12 presentaciones que iniciaron el pasado 18 de septiembre y cuyo término estaba contemplado para el 11 de octubre. Sin embargo, la alta demanda de entradas motivó la extensión de su estancia por una jornada adicional en el recinto denominado "Estadio Shakira", levantado en el distrito madrileño de Villaverde.

"Gran despedida con amigos e invitados muy especiales"

El anuncio fue difundido por la empresa promotora Live Nation a través de sus canales oficiales en redes sociales, confirmando que la velada de clausura incorporará sorpresas sobre el escenario para los asistentes.

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En su comunicado, la organización justificó la apertura de esta nueva fecha y adelantó detalles de la producción:

"Debido a la altísima demanda, Shakira añade una nueva y última fecha en Madrid el 12 de octubre. Gran despedida con amigos. Será una noche inolvidable, en la que, además, contaremos con invitados muy especiales sobre el escenario".