Georgy Parra: de impulsar a los grandes de la popular a liderar la fusión con lo urbano

Nació en Barranquilla y Jorge Antonio Parra Muñoz, conocido artísticamente como Georgy Parra Salvaje, se ha encargado de crear toda una historia en la música colombiana a través del regional y la popular en donde les ha dado voz y apoyo a grandes artistas como Iván Villazón, Binomio de Oro, Jorge Oñate, Reykon, Charlie Zaa, Joe Arroyo y Richie Ray & Bobby Cruz, con quienes alcanzó varias nominaciones al Grammy Latino.

Esto sin contar, por supuesto, la propuesta que ha creado al lado de Yeison Jiménez, Luis Alfonso, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Francy, Darío Gómez, Alan Ramírez, entre muchos otros. Pero, ahora, el barranquillero considera que es momento de un salto profesional y arranca su camino como solista y presenta ‘GPS’ en donde se va al otro extremo para crear urbano al lado del paisa Juan Duque.

“La primera parada de este viaje es GPS #1 LATEO en colaboración con Juan Duque, un sencillo que abre el camino hacia una serie de lanzamientos cargados de fusiones, sorpresas y grandes nombres de la música latina. Cada entrega revelará nuevas historias, ritmos y combinaciones que mantendrán al público expectante”, explicaron en Warner Music.

El león, emblema de su marca, simboliza esta nueva etapa en la que Georgy deja de ser el genio detrás de las consolas para convertirse en arquitecto de un movimiento musical y cultural que busca internacionalizar un sonido aún poco explorado en el panorama global.

Su trabajo artístico le dará la posibilidad de ponerle otro toque especial a su imagen como productor y darle un toque fresco a su carrera.