Guns N' Roses recopila su legado en una sola forma para todos sus fans

El guitarrista Slash, el bajista Duff McKagan y el vocalista Axl Rose son leyendas vivientes del rock mundial, que a través del estilo de Guns N' Roses, han inspirado a cientos de bandas en todo el mundo e impusieron un estilo propio del rock.

Pero su repertorio es tan amplio que escucharlo completo suele ser difícil. Por eso, la propia banda tomó la decisión de recopilar lo mejor de sí en un solo set de vinilos el cual vio la luz este octubre de 2025 y trae más de 20 canciones, entre esas las más queridas por todo su público a nivel mundial.

Fue grabado en vivo por todo el mundo entre 1987 y 1993, y ha sido remasterizado para esta colección a partir de las cintas maestras analógicas estéreo originales por primera vez desde 1999. Con fecha de lanzamiento prevista para el 21 de noviembre de 2025, la colección incluye 23 interpretaciones en vivo de los grandes clásicos de la banda, entre ellos “November Rain”, “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle”, “Don’t Cry” y “Paradise City”.

Recopilación de los Guns N' Roses // Foto: Universal Music

El lanzamiento de Live Era ’87-’93 revive una de las etapas más intensas y exitosas de Guns N’ Roses. Su álbum debut, Appetite For Destruction (1987), marcó un antes y un después en el hard rock, alcanzando el número 1 en Billboard y certificándose 18 veces platino en Estados Unidos. Con himnos como “Welcome To The Jungle”, “Paradise City” y “Sweet Child O’ Mine” —cuyo video supera el billón de reproducciones en YouTube—, la banda se consolidó como un fenómeno mundial.



La banda estuvo este 7 de octubre en el Vive Claro de Bogotá en medio de su gira en una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de sus seguidores colombianos, esperando que se pueda dar más adelante al menos un parada más en la capital colombiana.