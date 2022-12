Habla ‘La morisquetera de Urumita’, la mujer que se robó el show en video de Silvestre Dangond

Sin saberlo, María Atencio, conocida como ‘la morisquetera del pueblo’ de Urumita, en La Guajira, pasó de ganarse la vida vendiendo almuerzos a convertirse en la protagonista del nuevo video del cantante Silvestre Dangond, ‘Si yo supiera’.

Su amor por el artista y sus canciones la llevaron a convertirse en un símbolo del ‘silvestrismo’. BLU Radio habló en exclusiva con Atencio sobre cómo llegó al ‘Cerrito del Viejo Moni’, donde el artista urumitero se encontraba grabando el videoclip que hizo en honor a sus raíces.

La mujer de 63 años contó que supo que Silvestre Dangond estaba en su pueblo por un nieto que se le acercó para darle la feliz noticia.

“Un nieto vino a decirme, '¡Ay mama! ¿Sabe quién llegó a Urumita? Silvestre'. Yo lo estaba esperando porque sabía que venía al ‘Cerrito del Viejo Moni’, él se fue para Marquesote y no llegó, entonces dije: mañana con el favor de Dios él va al cerrito”, manifestó María, muy entusiasmada.



“Yo le había dicho a una vecina que iba a darme las manos con Silvestre. Yo oía la música de él, pero nunca llegué a saludarlo de cerquita. Cuando lo vi en el cerrito en la mañana, yo dije: me voy pa’ donde Silvestre”, contó.

El encuentro:

Minutos antes de que María tomara la decisión de subir al cerro para ver a su artista, un hermano se le acercó a decirle que la estaban buscando para hacer 30 almuerzos y su respuesta sorprendió a todos los que en ese momento estaban a su lado: “Yo dije que no, no voy hacer nada, si son para mí que me esperen, si no que se vayan, porque voy a ver a Silvestre”, contó la mujer de 63 años.

Para subir al cerro, María Atencio dijo que, por la complejidad del terreno y su propio peso, utilizó un bastón y se llevó una botella de agua, pero una vez en camino, tuvo que pasar por ciertas pruebas para poder ver a su artista.



Escuche aquí la historia completa:



“Cuando yo llegué al alambre, no hallé por dónde meterme. Me quedé enganchada y al subir me encuentro con un escolta, me preguntó que para donde iba, yo le dije voy al encuentro con Silvestre, porque yo no dormí pendiente de él, pero me dijo, 'no, espérelo aquí' y yo 'no, voy es a verlo' y me dejó pasar”, relató María.

Una vez logró pasar los obstáculos que le presentaba el camino hacia el cantante urumitero, María dijo que lo alcanzó a ver y agradeció a Dios. Luego, cuenta emocionada ‘La morisquetera del pueblo’, le dijo unas palabras al artista mientras, cansada y llena de sudor, caminaba para darle un abrazo.



“Silvestre, cuando el pueblo te quiere, nada es difícil. Aquí voy para darte un abrazo de una madre para un hijo, para que tú me regreses un beso en la frente de un hijo para una madre, te llevo en mi corazón”, fueron las palabras de María Atencio hacia el intérprete de música vallenata.



Vea en el siguiente video el encuentro, en el minuto 2'52:



La reacción de Silvestre:

Pese al luto que María Atencio siente por la muerte de su esposo, hace 8 meses, el encuentro con Silvestre la llenó de alegría y esperanza, algo que pudo percibir el urumitero, quien, al ver el gesto de la mujer, rompió en llanto.

“Él me abrazó. La gente estaba llorando y le dije: ‘Silvestre, cuando alguien te toca la puerta, abrácela, no se la cierre porque tú no sabes el esfuerzo que hice para llegar hasta aquí’”, dijo María a BLU Radio.

Siguiendo su relato y con la voz entrecortada, la mujer dijo que el cantante la recibió con cariño y recordó que en ese momento le manifestó que no la fuese a abrazar porque estaba sudada, la repuesta de Silvestre la conmovió.

“No importa, quiero que me mojes la camisa con tus lágrimas, casi ni duermo después de eso”, relató María, quien luego de bajar del cerro, tuvo que esperar a que le abrieran el portón a Silvestre porque no encontraba el lugar por donde había entrado para subir el cerro.

El inesperado regalo:

El urumitero, una vez tuvo conoció de la existencia de la ‘silvestrista’, como muestra de cariño anunció hace pocos días que le regalaría una casa a ‘La morisquetera del pueblo’, noticia que llenó de emoción a María Atencio.

“Soy ‘La morisquetera del pueblo’, a mí casi no me tenían en cuenta como ahora me tiene Silvestre. Me va a regalar una casa, yo quiero hablar con él para decirle que me compre un ‘solarcito’ que está al lado de la casita mía, no quiero ‘desmigajar’ lo que mi esposo me dejó”, finalizó María Atencio.

Así luce la casa de María Atencio con afiches de Silvestre Dangond:

