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Habrá nueva serie ambientada en el universo de 'Stranger Things': de esto tratará

La serie, que también cuenta con la producción de 21 Laps Entertainment, tiene previsto su estreno en 2028.

Nueva serie de 'Stranger Things'.jpg
Nueva serie de 'Stranger Things' //
Foto: Netflix
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

En el marco de la celebración anual del Día de Stranger Things, los fanáticos de la serie fueron sorprendidos por Netflix al anunciarse, oficialmente, la precuela de la serie para el año 2028 que llevará por nombre 'Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things'.

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La serie estará ambientada en 1950, mucho antes de los sucesos del grupo original, que contará a mayor profundidad la historia de este 'otro mundo' y todo el mal que existió durante décadas hasta el final conocido en 2025 de todo el relato general.

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“Llevamos muchos años soñando con Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, y verla hacerse realidad es tan surrealista como emocionante. Estamos muy agradecidos con nuestro increíble equipo de colaboradores: nuestra showrunner, Kate Trefry, quien nos acompaña desde la segunda temporada y escribió Stranger Things: The First Shadow; y nuestro director, Joe Wright, un artista brillante cuyo trabajo admiramos desde hace mucho tiempo. Estamos ansiosos por que vean lo que están preparando", declararon Matt y Ross Duffer.

La serie, que también cuenta con la producción de 21 Laps Entertainment, tiene previsto su estreno en 2028. Parte de su rodaje se llevará a cabo en Nuevo México y la promesa de toda la producción es que estará a la altura de lo que vivieron los fanáticos durante años con todas las temporadas originales.

“Stranger Things siempre les ha pertenecido a los fans, y su pasión la convirtió en un fenómeno mundial. Hoy, en el Día de Stranger Things, es un honor volver a colaborar con Matt y Ross Duffer y Kate Trefry para ofrecerles a los fans una nueva dimensión de este universo en la que puedan adentrarse. Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things nos transporta a la década de 1950, con nuevos héroes y toda la emoción, el misterio y la espectacularidad de la serie original", declararon en Netflix.

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