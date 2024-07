Hanna Levy, una inspiración a partir del amor y la pasión por la música

A finales del 2023, las redes sociales se invadieron de un acontecimiento importante para la música en Latinoamérica. Y es que Ana Hurtado Levy, conocida como Hanna Levy, irrumpió magistralmente en Arequipa, Perú, presentando su sencillo ‘A la mierda’ y compartiendo escenario con artistas como Sebastián Yatra, Carlos Vives: “Es una artista completa y muy talentosa de exportación con una manera única de hacer explotar el escenario y digna de admiración”, dijo el propio samario a medios del país vecino.

Y es que para nadie es un secreto hace algunos años algo sucedió en el mundo en cuanto a música se refiere, pues los artistas latinos comenzaron a irrumpir en la escena con éxitos que, para muchos, era de no creer. Por supuesto, Argentina, Perú, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile y muchos más han hecho parte de esta tendencia de crecimiento de entretenimiento.

Por supuesto, Hanna Levy hace parte de esa nueva generación de artistas que ponen los cimientos de un camino exitoso para la música latina. Carismática, alegre y con una energía auténtica que la define, llegó a Colombia, un país que, según ella, quiere mucho y lleva con aprecio en su corazón.

Hanna Levy // Foto: Instagram @hanamusicc

“Colombia me ha encantado. Es un país hermoso, es la cuarta vez que vengo. Pero he venido siempre de vacaciones, de hecho, tengo una canción que se llama Cartagena, que la pude grabar en la ciudad amurallada hace algunos años y yo amo mucho Colombia, la cultura es muy linda y las personas son súper amables”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Inspiración y amor: las bases de Hanna Levy

Con una corta carrera música, Levy aseguró que “es muy feliz” con los fans que ha logrado en este tiempo. Sin duda, Perú y Colombia son países que comparten muchas cosas, pero algo en especial: las personas, algo que aprendió a valorar mucho más en cada lugar que va y ve que el cariño que recibe es sincero.

De verdad que amo Colombia. Siento que una parte de mi corazón es colombiana

Su último sencillo ‘Momentos’ logró ser viral en redes sociales y convertirse en el himno de muchas mujeres que se sintieron identificadas con la letra que se creó. Pero Levy dijo que “no le sorprendió” que eso sucedió, pues desde un comienzo quiso eso: empoderar a la mujer, lograr ser una voz para aquellos que siente no tenerla.

“A mí me gusta a través de mis canciones transmitir mi esencia. Como persona me encanta a apoyar a los demás, como amiga siempre voy a estar para ti y me gusta sentir que mis fans siento eso conmigo, que se conecten. Intento ser muy autentica en mis redes y que las personas noten eso, es muy especial (…) Cuando voy a componer es mi momento feliz, trato de inspirarme en lo que vivo. Las canciones han sido experiencias mías o de personas cercanas de las cuales me identifiqué”, añadió.

“Disfrutar cada como el último”, la filosos de Levy

Nunca se podrá decir que la vida es fácil, pues por más que se intenten hacer las cosas bien habrá momento en que algo falle y salga todo mal. Pero Hanna logró darle un giro a su vida para entender que “su vida es un regalo” para poner la cara a los problemas e intentar siempre sonreír.

“Antes veía mucho a los artistas en redes sociales como personas perfectas. Quería ser como ellos, quería su cabello, su cuerpo o que linda se ve siempre. Pero intento mostrar la autenticidad detrás de las redes. Ok, hay una sesión muy linda, pero son horas de trabajo detrás”, aseguró.

