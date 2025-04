Andi tras reunión sobre aranceles: "Petro fue elegido no solo para tener mucho poder"

Este lunes el Gobierno nacional, encabezado por la canciller Laura Sarabia, y los gremios de producción del país acordaron la instalación de una mesa de trabajo para trazar la ruta que enfrentará los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos del mandatario Donald Trump.

Ante esto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó en Recap Blu que uno de los "pendientes" en el trabajo entre el Gobierno y sector productivo es una conversación con el presidente Gustavo Petro, pues afirmó que no fue elegido solo para tener votos sino para representar los beneficios de toda la nación.

"Este año no me he reunido con él. Él fue elegido no solamente para que tenga mucho poder y esté donde está, sino también para que sea el líder de esta comunidad que tiene gente que piensa distinto, con distintas ideas, distintas oportunidades en su horizonte, que todos trabajamos y queremos que a Colombia le vaya bien", dijo Bruce Mac Master.

Bruce Mac Master ante reunión en la OEA: Pediremos una participación amónica y soluciones" Foto: Blu Radio.

De hecho, comentó que el mandatario debería actuar "consecuentemente", porque, según él, en el consejo de ministros de este lunes, Petro realizó algunas menciones sobre la Andi "sin fundamentos" y que son "beligerantes".

"Si por lo menos entendiera que lo que hay por delante es mucho más que simpatías o antipatías que él históricamente tenga con el empresariado y mucho más el beneficio para el país. Yo creo que a Colombia le iría mucho mejor en muchas cosas si hubiera un diálogo racional para poder hacer los esfuerzos conjuntos", añadió.

También recalcó que la reunión de este lunes es un paso importante, pero no da tranquilidad a los gremios, pues todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar.