Muere reconocida actriz de 'El Rey León' a los 26 años: su novio es acusado de asesinato

El mundo del teatro musical amaneció de luto tras conocerse la muerte violenta de Imani Dia Smith, actriz estadounidense de 26 años que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en el musical 'El Rey León' en Broadway.

El caso, que ha generado indignación y tristeza entre colegas y seguidores, tiene como principal acusado a su propio novio, quien fue capturado por las autoridades y ahora enfrenta cargos por asesinato.

La información preliminar entregada por la Oficina administrativa del condado de Middlesex, en Nueva Jersey, señala que los hechos ocurrieron en la mañana del 21 de diciembre de 2025. Minutos después de las 9:00 a. m., una llamada al número de emergencias alertó sobre un posible ataque con arma blanca en una vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la joven actriz gravemente herida.

Smith fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue declarada muerta poco tiempo después. El caso encendió las alarmas de las autoridades, quienes iniciaron una investigación que rápidamente condujo a la captura de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años.



Imani Dia Smith interpretó a Nala en la producción de 'El Rey León' en Broadway. Foto: Redes sociales

Según el reporte oficial, el hombre tenía una relación previa con la víctima, lo que descartó desde el inicio que se tratara de un hecho fortuito o de violencia al azar. El sospechoso fue detenido sin que se presentaran incidentes adicionales y, mientras se define su situación judicial, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, así como varios delitos relacionados con la posesión ilegal de armas.

La noticia fue confirmada por la familia de la actriz, que además lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos derivados de esta tragedia. En la publicación, los allegados revelaron que Imani deja un hijo de apenas tres años, además de sus padres, dos hermanos menores y una extensa comunidad que hoy lamenta profundamente su pérdida.

Más allá del impacto judicial, la muerte de Smith ha golpeado con fuerza al ámbito artístico. Su papel más recordado fue el de la joven Nala en El Rey León, producción en la que participó en Broadway entre 2011 y 2012. Su talento sobre el escenario y su disciplina profesional le valieron el cariño del público y de sus compañeros.

La campaña solidaria busca reunir 75.000 dólares, recursos que serán destinados no solo a los servicios funerarios, sino también a la atención psicológica del menor y de la familia, gastos legales, limpieza del lugar de los hechos y el cuidado continuo del hijo de la actriz.