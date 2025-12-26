En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Muere reconocida actriz de 'El Rey León' a los 26 años: su novio es acusado de asesinato

Muere reconocida actriz de 'El Rey León' a los 26 años: su novio es acusado de asesinato

La joven estrella de Broadway murió tras un ataque con arma blanca. Su pareja fue capturada y enfrenta cargos por asesinato y otros graves delitos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad