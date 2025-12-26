En vivo
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Antioquia  / Gobernación entregará cinco sistemas antidrones para la fuerza pública en Antioquia

Gobernación entregará cinco sistemas antidrones para la fuerza pública en Antioquia

Está pendiente el aval por parte del Ejército para el uso de estos dispositivos en los que se invirtieron 4.000 millones de pesos.

