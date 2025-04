ANDI califica aranceles de Trump como el "shock más grande" al comercio internacional

Los gremios económicos en Colombia se preparan para lo que serán los aranceles recíprocos que anunció en Gobierno de Donal Trump del 10 %. Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se trata del shock más grande que se está viviendo a nivel comercial en el mundo.

"De manera que lo que estamos viviendo es probablemente el shock más grande que se haya presentado después de una guerra mundial al comercio internacional y las consecuencias todavía no pueden ser totalmente entendidas, pero sin duda van a ser consecuencias verdaderamente grandes", dijo en entrevista con Recap Blu.

Asimismo, opinó que se puede dar el efecto de "mayor costo en Estados Unidos" lo que generaría inflación e, incluso, terminaría en el incremento de las tasas de interés.

Economía colombiana Foto: AFP

¿Se reversarán los aranceles?

El presidente de la Andi también se animó a vaticinar que el Gobierno de Estados Unidos podría realizar un reversazo a los aranceles impuestos a diferentes países. Detalló que la economía de los consumidores en el país norteamericano se podría ver afectadas y eso podría generar un cambio en la administración Trump, pues vale recordar que los aranceles a los diferentes países van desde el 10 % hasta el 49 %.

Publicidad

"Me atrevo a decir que este no será un efecto a largo plazo porque rápidamente va a tener que corregirse por razones del mercado interno norteamericano. Muchos de los productos que nosotros producimos no son fácilmente reemplazables por productos locales norteamericanos, es decir, aguacate, café, probablemente algunas flores sí, textiles es complejo", añadió.

El dirigente enfatizó en que lo que debe hacer el Gobierno colombiano, así como sus instituciones, es mantener la serenidad y la calma para determinar los procesos a seguir y así las exportaciones no se vean tan afectadas.

"Ir midiendo lo que sucede en el mercado norteamericano para ver cuál es la probabilidad que tenemos realmente de reversar, al menos, lo que significa para Colombia", concluyó Bruce Mac Master.