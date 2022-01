Hospitalizan a la actriz Zulma Rey: fue llevada en ambulancia a un pabellón de quemados en Bogotá

La actriz relató el momento a través de la red social. En las imágenes se puede ver cómo es trasladada en ambulancia. Posteriormente, afirmó que fue remitida al pabellón de quemados del hospital Simón Bolívar, en Bogotá.

"Todo se trató de un accidente” "me quemé con químicos", dijo respecto a las posibles causas del suceso.

Aunque la actriz no quiso comentar qué fue exactamente lo que pasó, se conoció que sus heridas son delicadas ya que debe permanecer internada 10 días en ese hospital.

“Muchísimo dolor. Muy duro. Pero bueno, son experiencias que tengo que vivir, vamos a ver que Diosito me diga rápido por qué tengo que vivir esto. […] Me están metiendo droga, analgésicos y morfina”, agregó la actriz.

Anteriormente, Rey estuvo en boca de la opinión pública debido a la relación que vivió con Andrés Fierro, con quien protagonizó episodios de aparente agresión y con quien regresó en septiembre de 2021 pese a las críticas.

“Paso a reportarme y gracias por todos esos mensajes tan divinos que me escribieron, gracias por preocuparse por mí, les cuento que no ha sido nada fácil, me hospitalizaron hoy. Estoy en área de quemados en el hospital Simón Bolívar por un tema que después les contaré ahora no quiero hablar de ese tema”, mencionó a través de sus primeras ‘InstaStories’ la actriz.

