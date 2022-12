Imitador en Yo Me Llamo se puso a llorar antes de eliminación y conmovió a Valerie

Una nueva noche de Yo Me Llamo dejó un emotivo momento en las pantallas de los televidentes. El imitador de Jaroussky no tuvo la mejor de sus presentaciones y terminó eliminado del concurso.

Más allá de la eliminación, lo que conmovió a los televidentes de Yo Me Llamo, y hasta a Valerie Domínguez, fue el dramático llanto del concursante, quien antes de saber si salía del programa se puso a llorar.

Cuando los jurados ya habían tomado la decisión del participante que no seguiría cantando en el diamante de Yo Me Llamo, los concursantes debían volver al escenario, pero Jaroussky no pudo hacerlo.

Tal fue la tristeza del imitador que la presentadora Valerie Domínguez tuvo que ayudarlo a salir y levantarle el ánimo de a poco.

