Importante banda de rock anuncia su retiro definitivo de los escenarios

Era 1970 en Boston, Estados Unidos, cuando Steven Tyler (cantante), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (bajo), Joey Kramer (batería) y Brad Whitford (guitarra) se tomaron el corazón de miles de fanáticos del rock cuando crearon Aerosmith, una banda que durante décadas enamoró a millones y rompió las fronteras del mundo a través de su música.

Luego de 50 años, finalmente y por desgracia, la banda anunció que se retirará de forma definitiva de los escenarios dejando atrás un legado histórico en el rock. Aunque en muchas ocasiones la agrupación se vio envuelta en cierta polémica por temas relacionados con drogas, su música es un icono de la historia del género.

"Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se convierta en parte de la suya. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados nos habéis dado un lugar en la banda sonora de vuestras vidas", expresó la banda en su extensa carta de despedida, que millones de fans lamentaron.

Steven Tylor de Aerosmith

Durante años llenaron los escenarios más importantes en todo el mundo, que, según ellos, nunca dejaron de sorprenderse del gran cariño que las personas mostraron hacia ellos. Pero, ahora, deben decir adiós porque Steven Tyler no podrá cantar más luego de una lesión y esto dejará a la banda por fuera de los escenarios por siempre.

"Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira", dijeron.

A lo largo de su carrera fueron reconocidos por darle vida a canciones como 'Dream On', 'I Don't Want To Miss a Thing', 'Sweet Emotion', 'Angel', 'Amazing, 'Cryin', 'Dude, 'Crazy' y muchas más que, según muchos, son himnos tatuados en la historia del rock mundial.

"Agradecidos con nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posibles nuestras carreras históricas. Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Soñar en. Has hecho realidad nuestros sueños", puntualizaron.