¡Impresionante! Actriz que participó en 'Rebelde' confesó que podría quedar ciega en dos años

'Rebelde' se convirtió en una de las series juveniles más populares de la televisión, tanto así que los aficionados de la serie siguen cantando sus canciones como en aquella época cuando se estrenó.

Con el pasar de los años, muchos de los actores que participaron en la serie se convirtieron en grandes estrellas de la televisión, tanto que los fans aún los recuerdan con gran cariño.

En esta oportunidad, Allisson Lozz, quien le dio vida a Bianca Marie Delight en 'Rebelde, contó a través de sus redes sociales que padece de una enfermedad que la está dejando ciega.

A través de sus redes sociales, la actriz reveló que tras realizarse varias pruebas médicas podría perder la vista en dos años.

"Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron (los doctores) que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, manifestó Allisson.

Ante la noticia, muchos de sus seguidores, quienes la conocieron en la famosa serie juvenil, quedaron sorprendidos y le enviaron mensajes de apoyo.

A continuación mire el video de la actriz: