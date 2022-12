¿Infringió Epa Colombia prohibición de usar las redes sociales?

Un nuevo video de Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, generó polémica en internet luego de que un juez de control de garantías de Bogotá le prohibiera utilizar redes sociales tras publicar imágenes de ella misma vandalizando una estación de TransMilenio.

Sin embargo, la polémica llega con las imágenes que aparecen al final del video, en donde Barrera se sienta en su inodoro y, aparentemente, hace del cuerpo.

“Gorda ¿sabe qué me da desilusión? Los medios de comunicación. Uno recolectando juguetes y dinero para los niños que lo necesitan ahí si no me viralizan”, dijo.

“O los medios acaban conmigo o yo con ellos (…) ¡Ay no gordas!”, añadió.

Inmediatamente, usuarios de Instagram reaccionaron al video.

“Ridícula (…). Ridícula. Llegaste al fin (…). ¿No se supone que no podía tener cuentas de redes sociales?”, son algunos de los comentarios de las personas.

