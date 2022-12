¡Irreconocible! Sebastián Yatra se quitó la barba y sorprendió con su nuevo cambio

Sebastián Yatra empezó el 2019 sorprendiendo enormemente a sus millones de seguidores en Instagram. El cantante publicó una irreconocible foto en la que se había quitado su barba.

Como si fuera un adolescente, así describieron la imagen del artista pop en los más de cinco mil comentarios que tiene la publicación en menos de 24 horas.

Como si fuera poco su cambio, el cantante paisa explicó que pretendía alejarse de las redes sociales para pasar un tiempo con su familia y “disfrutar al máximo”. Además, les adelantó a sus seguidores que se viene un nuevo sencillo junto a los cantantes mexicanos del grupo Reik.

“Fue un año con el que soñé toda mi vida. Gracias a todos por tanto amor y por acompañarme en esta aventura. Voy a aprovechar para desconectarme un tiempo con mi familia y disfrutarlos al máximo. Volveremos este mes, recargados y listos para compartirles nuestro nuevo sencillo #UnAño al lado de mis hermanitos de Reik”, escribió en la publicación.

“¿Qué te pasó? (…) Que vuelva la barba (…) ¿Quién es este niño? ¿Es tu hijo? (…) Casi no lo reconozco, no puedo creer que se quitó la barba (…) Estas guapo, pero no te luce mucho”, son algunos comentarios que escribieron los seguidores de Yatra en la publicación.

