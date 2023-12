J Balvin lanza su nueva canción 'Amigos': aquí el video oficial

El cantante colombiano J Balvin anunció el lanzamiento de su nuevo tema titulado 'Amigos', una balada de reguetón que resalta sus raíces musicales.

El video que acompaña la canción, grabado en el Parque Nacional Glaciar Matanuska, en Alaska, fue dirigido por Patricia Alfonso y producido por Eat My Shorts.

"Abriendo con un ritmo melódico lento y cuerdas firmes, (al artista) canta sobre la emoción cruda y las dificultades al lidiar con una relación que se volvió fría", detalla un comunicado.

Recientemente, José Osorio Balvin, su nombre de pila, anunció la gira internacional 'Que bueno volver a verte' para 2024 en veinte ciudades europeas, con paradas en Alemania, Italia, Dinamarca, Francia, España, Portugal y Reino Unido, entre muchos otros países.

Video oficial de 'Amigos' de J Balvin

¿La fe después del reguetón?

Para muchos las letras del reguetón y la fe cristiana están en las antípodas, pero la realidad es que varios artistas urbanos han tenido sus vínculos con iglesias, y en muchos casos han sido su refugio debido a situaciones personales extremas o adicciones.

El caso más reciente es el de Daddy Yankee, quien el pasado fin de semana cerró el que ha dicho será su último concierto, anunciando que dedicará el resto de su vida a predicar la palabra de Cristo.

A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo que él es el camino, la verdad y la vida dijo el artista.

Esta declaración la dio antes de que decenas de drones en la sala del concierto iluminaran el cielo con el mensaje "Cristo te ama".

Daddy Yankee Foto: AFP.

Casi dos años antes, su colega y compatriota Farruko había hecho lo mismo. En un concierto en la arena del equipo de baloncesto Heat de Miami, el artista sorprendió a sus fans al pedir perdón por los mensajes de su música, especialmente por el mayor éxito de su carrera, su canción "Pepas".

"Yo me creía mi propia mentira. Porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba dando, que le decía a la gente 'tómate una pastilla para que seas feliz'. ¿Y sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. ¡Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño!... Y hoy me paro, como un varón, a decirles que me perdonen como ser humano", expresó.

"Dios es un ser justo, me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizá tiene muchas dudas. Se trata de un testimonio real. Un mensaje de luz entre medio de las tinieblas", agregó.

Sus historias hacen eco de las del artista panameño El General, considerado el padre del movimiento de música latina urbana, y Héctor 'El Father', uno de los creadores del sonido actual del reguetón. Ambos tomaron decisiones más radicales y abandonaron la vida pública para convertirse en pastores.

